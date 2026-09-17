A través de un proyecto de comunicación, el bloque de concejales del Frente Renovador le solicitó al Ejecutivo local que brinde detalles sobre la prestación del servicio de ginecología en el Centro de Atención Primaria de la Salud de El Boquerón.

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En el expediente, se afirma que se solicita informar al gobierno comunal sobre los siguientes puntos:

-Si actualmente se encuentra disponible el servicio de Ginecología en el CAPS de El Boquerón.

-En caso de encontrarse suspendida o interrumpida la prestación, desde qué fecha se encuentra en dicha situación y cuáles son los motivos.

-Si las consultas ginecológicas de los vecinos de El Boquerón están siendo derivadas al CAPS de Batán y, en caso afirmativo, desde cuándo y bajo qué modalidad.

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-Con qué frecuencia se brindaba anteriormente el servicio de Ginecología en el CAPS de El Boquerón y cuál es la frecuencia prevista actualmente.

-Si se encuentra prevista la restitución o ampliación del servicio de Ginecología en el CAPS de El Boquerón, indicando plazos estimados.

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En los fundamentos de la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, desde la bancada massista se indicó que “los Centros de Atención Primaria de la Salud constituyen una herramienta fundamental para garantizar el acceso cercano y oportuno a los servicios de salud de la población”.

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A continuación, se detalló que “el CAPS de El Boquerón brinda atención sanitaria a vecinos de dicha zona y de sectores rurales y periurbanos cercanos, cumpliendo un rol fundamental en la atención primaria”.

“Se ha tomado conocimiento de que vecinos que requieren atención ginecológica estarían siendo derivados al CAPS de Batán para acceder a dicho servicio. Esta situación implica para quienes necesitan realizar controles ginecológicos, consultas, estudios o seguimientos médicos, la necesidad de trasladarse hacia Batán, generando mayores dificultades de acceso, particularmente para quienes cuentan con limitaciones de movilidad o dificultades para afrontar los costos y tiempos de traslado”, indicaron desde la oposición.

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A su vez, sostuvieron que “resulta necesario conocer si la atención ginecológica en el CAPS de El Boquerón se encuentra actualmente suspendida, si existe una reducción en la frecuencia de atención o si las derivaciones responden a una situación temporal”.

“Asimismo resulta pertinente conocer las medidas adoptadas por el Departamento Ejecutivo para garantizar la continuidad y accesibilidad de la atención ginecológica para los vecinos de El Boquerón. El acceso a los servicios de salud debe contemplar las características territoriales del Partido de General Pueyrredon, procurando garantizar una atención cercana a las comunidades que se encuentran alejadas de los principales centros urbanos”, concluyeron.