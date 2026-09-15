Una denuncia por presunto contrabando pesquero fue presentada ante la Justicia Federal contra siete empresas internacionales acusadas de explotar recursos del Mar Argentino mediante licencias emitidas por las autoridades británicas de las Islas Malvinas.

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La presentación fue realizada por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, integrantes de la organización Reset Republicano, y quedó radicada en el Juzgado Federal de Garantías en lo Penal Económico N° 7, a cargo de Juan Pedro Galván Greenway, bajo el expediente 1283/2026.

Según el planteo, las compañías extraerían recursos pesqueros y posteriormente realizarían exportaciones, trasbordos en alta mar o descargas en Puerto Argentino y terminales de otros países, sin someter las operaciones a la fiscalización de las autoridades argentinas. Los denunciantes sostienen que esto podría configurar una evasión del control aduanero.

El segundo punto de la denuncia se centra en el uso de las autorizaciones otorgadas por el Reino Unido. Para los abogados, esos permisos serían utilizados para impedir la intervención de la Aduana argentina y evitar tanto el pago de derechos de exportación como el cumplimiento de las normas cambiarias nacionales.

La presentación alcanza a Lanzal, Grupo Pereira, Pescapuerta, Copemar, Ferralmes, Hermanos Touza y Moradiña, compañías principalmente vinculadas con capitales españoles de Galicia y asociadas a sociedades constituidas en las Islas Malvinas. También fueron identificados diferentes buques relacionados con sus operaciones pesqueras.

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Ahora será la Justicia la encargada de determinar si existen elementos suficientes para avanzar con la investigación y establecer si las actividades denunciadas encuadran efectivamente en delitos vinculados al contrabando y la evasión de los controles argentinos.

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