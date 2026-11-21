Una tabla de surf suele llamar la atención por su diseño. Este fin de semana, en el Paseo Aldrey, también será una forma de acercarse al trabajo de quienes la fabrican. ExpoSURF 2026 reúne tablas, fotografías y obras de arte para mostrar cómo el vínculo con el mar se convierte en un oficio y en material para crear.

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La asociación El Mar Nos Conecta puso el foco de esta edición en los procesos de trabajo. La propuesta incluye charlas, talleres y proyecciones audiovisuales, además de la exhibición. Entre los materiales de la muestra hay estructuras de ediciones anteriores que se recuperaron para volver a usarlas.

Bajo el nombre «El origen de la Forma», la exposición propone mirar de cerca objetos que en la playa suelen verse a la distancia. El recorrido permite detenerse en el diseño de las tablas y en cómo fotógrafos y artistas registran una práctica que forma parte de la vida de la ciudad.

Las últimas dos jornadas serán el sábado 21 y el domingo 22 de noviembre, de 16 a 20, en el Centro Cultural Paseo Aldrey. La entrada es libre y gratuita.

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