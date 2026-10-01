La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Gral. Pueyrredon establece un cronograma de los talleres de nutrición y salud integral que se realizarán durante el mes de octubre en diferentes Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

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Estas actividades se realizan con el objetivo de promover hábitos saludables, brindar herramientas de prevención y el abordaje de Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT).

En el Centro 1, la programación comenzará el lunes 5 de octubre a las 9 con la charla “Alimentación y neurodesarrollo: desafíos a la hora de comer”. Por su parte, en el CAPS Alto Camet, el martes 6 de octubre a las 10.30, dictará un taller de diabetes a cargo del equipo especializado del Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (CEMA). El taller de huerta se llevará a cabo el martes 13 de octubre a las 10:30.

En el CAPS Félix U. Camet la actividad iniciará el viernes 2 de octubre a las 10.30 con un taller enfocado en el cuidado del pie diabético y ECNT. En el CAPS Belisario Roldán, todos los lunes del mes, se ofrecerá a las 10 un taller sobre hábitos saludables.

En el CAPS Parque Independencia, el lunes 5 de octubre a las 10.30 se dictará un taller de alimentación complementaria, en tanto que el lunes 26 de octubre a las 10 se abordará la temática de alimentación y embarazo.

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En el CAPS Jorge Newbery, el taller sobre diabetes se llevará a cabo todos los miércoles a las 10.30. En el CAPS 2 de Abril, el jueves 15 de octubre a las 10, se dictará una jornada sobre hábitos saludables.

En el CAPS Aeroparque se realizará un taller de huerta los jueves 8 y 15 a las 10, y un taller de cosmética natural el jueves 29 a las 10.

Asimismo, en el barrio Libertad, el grupo de salud integral se reunirá todos los viernes a las 10.30 en la Sociedad de Fomento del barrio. Finalmente, en el Centro Gerontológico Vértiz, el viernes 23 de octubre a las 10.30 se desarrollará un taller enfocado en alimentación saludable.

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