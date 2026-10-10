Francia atraviesa una etapa de alta tensión social y política, atravesada por el deterioro de las cuentas públicas, el malestar con el Estado de bienestar y una creciente conflictividad en las calles.

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Así lo describió el periodista Juan Dillon, en diálogo exclusivo desde París con El Marplatense. “Francia vive una situación, te diría, estructural muy compleja: social, económica y política. Una sociedad también bastante convulsionada, bastante inquieta”, señaló Dillon al analizar el escenario que atraviesa el país.

El periodista puso el foco en el desgaste del modelo de Estado de bienestar francés, históricamente caracterizado por una fuerte presencia estatal en áreas como salud, educación e infraestructura.

“Hay un descontento generalizado, es un descontento occidental. Siempre digo que hay que mirar Francia porque es un poco el anticipo de lo que pasa en otras sociedades”, sostuvo.

En ese sentido, Dillon vinculó la situación francesa con otros procesos que atraviesan Europa. Según explicó, el recorte de servicios públicos y el intento de reducir el déficit generan una fuerte resistencia social, especialmente en un contexto de incertidumbre política.

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El escenario se vuelve todavía más complejo de cara a las próximas elecciones. Dillon señaló que Marine Le Pen ronda el 30% de intención de voto y destacó que la dirigente planteó recientemente en la Asamblea Nacional un plan para reducir en 140.000 millones de euros el déficit.

“Quien venga y quiera hacer ajustes va a ser muy complicado en Francia”, advirtió el periodista desde París.

Para Dillon, la combinación entre crisis fiscal, malestar social y disputa política anticipa un escenario de mayor volatilidad. “Es un panorama muy, muy de mucha volatilidad, mucha violencia. Creo que esto va a acrecentarse con los próximos días”, concluyó.