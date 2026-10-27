La presencia de trapitos en el barrio Playa Grande continúa generando preocupación entre los vecinos, quienes denuncian situaciones de violencia, amenazas y conflictos en la vía pública. Según relató una residente de la zona, el reciente desalojo de una vivienda (ubicada en Alem y Matheu) que era utilizada por un grupo de personas no logró resolver la problemática, que ahora se trasladó a otras calles del sector.

Ads

“Si bien logramos que esa casa se allane y saquen a la gente de ahí, los trapitos no se fueron. Es como que el problema se mudó”, explicó la mujer, en referencia a la situación que atraviesan los alrededores de Alem y Mateu.

De acuerdo con su testimonio, algunas de estas personas ingresan a obras en construcción y generan enfrentamientos con los trabajadores que llegan durante las primeras horas de la mañana. También denunció que utilizan entradas de edificios para dormir y que mantienen disputas por el control de determinadas cuadras.

“Son violentísimos, se ponen violentos hasta con la gente que va a trabajar a la mañana”, sostuvo. Además, aseguró que “esta zona se la están disputando”, en referencia a los conflictos entre distintos grupos de cuidacoches.

La vecina también señaló que sobre Bernardo de Irigoyen se registran amenazas a automovilistas y presuntos daños a vehículos cuando sus propietarios se niegan a entregar dinero. “Si no les dan plata, les desinflan las ruedas de los coches, se los rayan. Hay peleas entre ellos”, aseguró.

Ads

En ese sentido, indicó que los conflictos se extienden por distintos puntos del barrio, entre ellos las calles Formosa, Alem, Mateu y Bernardo de Irigoyen. Además, manifestó su preocupación por la actividad nocturna de la zona y su relación con la presencia de cuidacoches.

“Calculamos que para la temporada esto es peor porque vienen de otros lugares también”, advirtió, al señalar que el incremento de visitantes durante el verano podría profundizar los problemas que actualmente denuncian los residentes.

Por otra parte, cuestionó la respuesta de la Patrulla Municipal ante los llamados por disturbios. Según explicó, en algunas ocasiones los agentes no concurren y, en otras, llegan cuando los enfrentamientos ya finalizaron.

Ads

“Llamamos a las patrullas, lo que es Patrulla Municipal, y no vienen o cuando vienen ya pasaron horas”, expresó. También aseguró que las discusiones y agresiones entre cuidacoches y vecinos son frecuentes.

Sin embargo, destacó el trabajo de la comisaria Carla Alfonso, de la Comisaría Novena, por su predisposición para escuchar y acompañar los reclamos de los residentes.

“Ella está a disposición de los vecinos las 24 horas. Nosotros siempre tenemos respuesta de ella”, reconoció. Además, valoró el vínculo que se estableció entre la dependencia policial y los habitantes del barrio.

Finalmente, la mujer sostuvo que continuarán realizando denuncias y reclamando medidas para recuperar la tranquilidad del sector. “El problema se cambió de lugar. No están en esa casa, pero sí están por Alem”, concluyó, al advertir que la situación sigue afectando a distintos puntos de Playa Grande.