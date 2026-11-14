El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Subsecretaría de Energía, convocó a una Audiencia Pública para el próximo 16 de diciembre, con el objetivo de debatir la Revisión Tarifaria Integral (RTI) del servicio de distribución eléctrica bonaerense. La instancia permitirá analizar la continuidad de la Etapa de Transición Tarifaria y las propuestas que regirán durante el próximo período de cinco años.

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La convocatoria fue formalizada mediante la Resolución MIySP 827/2026, publicada en el Boletín Oficial, y representa una etapa clave del proceso de revisión iniciado en 2024.

El encuentro estará abierto a usuarios residenciales, empresas distribuidoras, federaciones, cooperativas eléctricas y entidades interesadas en conocer las propuestas y expresar sus planteos sobre el costo y la calidad del suministro.

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Las personas interesadas podrán participar de la audiencia en calidad de oradores u oyentes. Para ello, deberán completar la inscripción, que estará habilitada a partir del 18 de noviembre a través de la plataforma oficial Ministerio Abierto, disponible en www.ministerioabierto.minfra.gba.gob.ar.

La Revisión Tarifaria Integral establecerá las condiciones de funcionamiento del sistema eléctrico provincial para los próximos cinco años. Entre los principales ejes de discusión se encuentran la actualización del cuadro tarifario, las categorías de usuarios, la asignación de costos y los mecanismos de traslado de precios.

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Otro de los aspectos centrales será la incorporación de una categoría específica de tarifa social, destinada a garantizar el acceso al servicio eléctrico para los sectores de menores ingresos.

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Además, se analizarán los requerimientos de ingresos de las empresas distribuidoras y los planes de inversiones y obras obligatorias que deberán desarrollar durante el próximo período quinquenal.

Por último, se debatirán nuevos parámetros técnicos para evaluar la calidad del servicio y del producto suministrado, junto con un régimen actualizado de sanciones y penalidades para las distribuidoras que no cumplan con las condiciones establecidas.

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