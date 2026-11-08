Luego de la exitosa experiencia de principios de este año, entre el 28 y 31 de diciembre el Valencia CF de España realizará su segundo Campus Internacional para chicos y chicas en el Predio de San Lorenzo de Mar del Plata.

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Al igual que ocurrió en el primer campus , profesores del club español llegarán a la cuidad para observar y formar a los chicos con la misma metodología con la que entrenan los jugadores en España.

Se menciona que en este segundo evento, se encuentra el atractivo premio del “Player Selected”, donde participantes seleccionados podrán viajar a España y entrenarse en la Ciudad Deportiva de Valencia.

Para las inscripciones o más información, se puede ingresar a www.vcfinternationalcamps.com o se podrán comunicar al teléfono +34 633356751.

Los interesados obtendrán un cupón de descuento de 50 dólares por tiempo limitado.

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