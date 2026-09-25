Los trabajadores del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) reclaman que se garantice la continuidad de todos los puestos de trabajo hasta el final de 2026, al señalar que los salarios y el aguinaldo del personal están contemplados en el presupuesto aprobado para este año.

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El planteo apunta a que las autoridades de la obra social respeten las partidas previstas y sostengan el funcionamiento de los establecimientos mientras se analizan alternativas para su continuidad. En particular, el reclamo alcanza a los hoteles y las farmacias de IOSFA, frente a la posibilidad de que se dispongan cierres o cambios en su funcionamiento.

“Nosotros lo que estamos reclamando es la continuidad de todos los trabajadores, mínimamente hasta el 31 de diciembre del 2026, ya que el presupuesto aprobado por el Congreso estipula los salarios y el aguinaldo de todos los trabajadores de IOSFA”, sostuvo Diego Lencinas, secretario de la CTA-A y ATE.

El dirigente remarcó que dentro de ese presupuesto también están incluidos los 155 trabajadores del Hotel Antártida Argentina, en Tierra del Fuego, y los 22 empleados de las farmacias. “Inclusive de los 155 trabajadores del Hotel Antártida Argentina Tierra del Fuego y los 22 trabajadores de la farmacia”, señaló.

En ese sentido, Lencinas reclamó a las autoridades de IOSFA que garanticen los puestos de trabajo durante todo el año. “Por ese motivo es que nosotros exigimos a las autoridades de la obra social que cumplan con el presupuesto, que se mantengan los sueldos hasta el 31 de diciembre”, afirmó.

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El reclamo no se limita al sostenimiento de los salarios, sino también a evitar que se avance con el cierre de los establecimientos mientras se discuten alternativas para su funcionamiento. “Mientras tanto seguiremos discutiendo las distintas alternativas que puedan brindar la continuidad y el ejercicio de las funciones de estos dos emblemáticos lugares, los hoteles y la farmacia”, concluyó Lencinas.

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