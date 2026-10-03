El Gobierno nacional presentó este viernes en París el Programa de Ciudadanía por Inversión de Argentina, un régimen que permitirá a extranjeros iniciar el trámite de ciudadanía a partir de una inversión económica y que comenzará a recibir solicitudes durante el cuarto trimestre de 2026. El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, durante la Argentina Week París.

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El esquema contempla dos alternativas para el solicitante principal. La primera consiste en realizar un aporte directo y no reembolsable de US$350.000 al Tesoro Nacional. La segunda opción establece la suscripción de un título público creado específicamente para el programa por US$800.000.

El beneficio también podrá extenderse al grupo familiar. Los cónyuges y los hijos de entre 18 y 25 años, siempre que sean solteros y no tengan hijos, deberán realizar un aporte de US$100.000 al Tesoro. Para los menores de 18 años, el monto establecido será de US$25.000. Así, una familia integrada por el solicitante principal, su cónyuge y dos hijos menores podría acceder al programa mediante aportes por US$500.000.

La entrega del dinero no implica un otorgamiento automático de la ciudadanía. Los postulantes deberán atravesar un proceso de evaluación que incluirá controles sobre su identidad, antecedentes penales y reputacionales, situación patrimonial y financiera, historial migratorio y procedencia de los fondos.

Además, el Gobierno estableció que todo el dinero deberá ingresar mediante el sistema financiero formal y cumplir con las normas vigentes de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y transparencia financiera. El programa prevé estándares de debida diligencia y gestión de riesgos alineados con recomendaciones de la OCDE y el GAFI.

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La evaluación estará a cargo de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, con participación de organismos públicos especializados. Entre ellos se encuentran la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Unidad de Información Financiera (UIF) y los ministerios de Seguridad y del Interior. El análisis también contemplará la trazabilidad y licitud del dinero y el riesgo asociado a la jurisdicción de origen.

Una vez finalizada esa etapa, la Agencia deberá elevar su recomendación a la Dirección Nacional de Migraciones, que tendrá a su cargo la aprobación o el rechazo de cada solicitud. El Gobierno informó que el programa comenzará a recibir postulaciones antes de finalizar 2026.

La iniciativa fue presentada por el Ejecutivo como parte de su estrategia para atraer capitales extranjeros y profundizar la apertura e integración internacional de Argentina. El programa se suma al cambio introducido en 2025 en la Ley de Ciudadanía, que incorporó la posibilidad de solicitar la naturalización por haber realizado una “inversión relevante” en el país.

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