La costa de Chapadmalal será el eje de una salida de campo del 28.º Encuentro Nacional de Profesores de Geografía, el 5 de noviembre, una propuesta que invita a analizar cómo se transforma el territorio y qué intereses intervienen en su desarrollo.

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El recorrido tendrá como punto de partida la plaza ubicada en Yumbel y Caracolas, en el sector comercial conocido como Estafeta, junto a la feria de artesanías y alimentos agroecológicos. Desde allí, los participantes caminarán hacia las Unidades Turísticas Fiscales Arroyo Lobería y Playa Bonita, en el entorno de Manantiales Club de Mar y el balneario Luna Roja, para finalizar en la desembocadura del arroyo Lobería.

La actividad propone observar las transformaciones históricas de la zona, desde la concentración de tierras rurales y su posterior urbanización hasta el impacto que tuvo la construcción de la Ruta Provincial 11 en la valorización inmobiliaria de la costa. También se analizarán los cambios ambientales vinculados con las intervenciones sobre el suelo, los escurrimientos de agua y los procesos de erosión.

Uno de los ejes será el acceso público a las playas y las tensiones entre el uso colectivo de la costa, las concesiones turísticas y los emprendimientos inmobiliarios. En ese marco, se pondrán en discusión los modelos de desarrollo, sus consecuencias ambientales y sociales y el papel del Estado en la protección de los bienes comunes.

La memoria y la organización comunitaria

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El itinerario también recuperará la memoria de los acontecimientos del 2 de agosto de 1978, conocidos como la Masacre de Luna Roja, y abordará el valor arqueológico de la desembocadura del arroyo Lobería, donde se conservan vestigios de antiguas ocupaciones humanas.

La propuesta surge de la experiencia de organización ciudadana desarrollada en Chapadmalal a través de asambleas y espacios colectivos que trabajan por la defensa del patrimonio natural y el acceso público a la costa. La intención es poner esas experiencias en diálogo con docentes y estudiantes de Geografía de distintos puntos del país.

Como marco conceptual, la actividad recupera aportes de autores como David Harvey, Boaventura de Sousa Santos, Rodolfo Kusch, Patricia Pintos y Patricio Narodowski para pensar la producción social del espacio, las relaciones de poder y las formas de apropiación del territorio.

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La salida busca, en definitiva, ir más allá de la observación del paisaje y abrir una discusión sobre quiénes lo transforman, quiénes se benefician de esos cambios y qué herramientas tienen las comunidades para intervenir en las decisiones sobre el lugar que habitan.