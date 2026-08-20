El ex consultor político Fernando Cerimedo prestó declaración voluntaria ante la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en Bolivia, en el marco de la investigación iniciada tras el ataque cometido por sicarios contra la abogada Nadia Beller. En su declaración, el imputado negó cualquier participación en los hechos, afirmó que mantenía un vínculo de carácter amistoso con la víctima y sostuvo que la vio por última vez el 17 de agosto, antes de abordar un vuelo con destino a La Paz.

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La Fiscalía, a cargo de Yolanda Aguilera y Herlan Rodríguez Cuevas, sostiene una hipótesis que encuadra el hecho como “feminicidio en grado de tentativa” y ubica a Cerimedo como presunto autor intelectual.

Según la acusación, el ex consultor habría contactado a la abogada bajo el pretexto de entregarle documentación vinculada a una investigación sobre el ex presidente Evo Morales, coordinando presuntamente la agresión mediante comunicaciones telefónicas con terceros ejecutores.

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En el marco de la investigación, el Ministerio Público solicitó a la autoridad judicial la imposición de seis meses de prisión preventiva para Cerimedo, a cumplirse en el Centro de Rehabilitación San Pedro-Chonchocoro, argumentando riesgo procesal ante la falta de arraigo laboral, familiar o domicilio acreditado en el país.

La causa continuará en las próximas semanas con la realización de peritajes balísticos, análisis de dispositivos telefónicos y la toma de declaraciones a testigos del hotel Viru Viru y personal de los servicios de emergencia que asistieron a la víctima.

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