El presidente Javier Milei se presentará este jueves ante empresarios en el marco de la 23° edición del Council de las Américas, con el objetivo de transmitir confianza sobre el rumbo económico y despejar las dudas que persisten en torno a la recuperación de la actividad.

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El encuentro, organizado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), se desarrollará en el Alvear Palace Hotel y contará con la participación de distintos funcionarios del Gobierno. Milei tendrá a su cargo el cierre de la jornada y está previsto que exponga desde las 12:30.



Uno de los principales ejes del mensaje presidencial estará puesto en la desaceleración de la inflación, uno de los argumentos centrales del Gobierno para defender el programa económico. En ese sentido, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación mayorista registró una variación del 0,8% en julio, por debajo del dato de junio. El resultado fue destacado por Milei como una señal de continuidad del proceso de desaceleración de los precios.



Otro de los puntos que estará sobre la mesa será el financiamiento en dólares para las empresas. Desde este miércoles comenzó a regir una modificación que amplía el acceso a este tipo de créditos: ya no estará limitado exclusivamente a compañías exportadoras, sino que podrá alcanzar a empresas de otros sectores.



El Gobierno considera que esta herramienta puede contribuir a ampliar el financiamiento privado y, al mismo tiempo, generar una mayor oferta de divisas en el mercado oficial, ya que las empresas que accedan a estos préstamos deberán liquidar los dólares correspondientes.



Junto al Presidente participarán del encuentro Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Pablo Quirno y Diego Santilli, quienes abordarán distintos aspectos de la agenda económica y de gestión.



La presentación ante empresarios será una oportunidad para reafirmar el rumbo económico y mostrar cuáles son las herramientas con las que el Gobierno nacional pretende profundizar la recuperación.

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