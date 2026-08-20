El Ministerio Público boliviano considera que existen elementos suficientes para solicitar la prisión preventiva mientras continúa la investigación.



El hecho ocurrió frente a un hotel de Santa Cruz de la Sierra, donde Nadia Beller fue atacada por hombres armados. La mujer sobrevivió al episodio y permanece bajo atención médica.

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La investigación intenta determinar quiénes fueron los autores materiales del ataque y cuál habría sido la participación de Fernando Cerimedo. La Fiscalía sostiene que el consultor habría tenido responsabilidad como presunto autor intelectual, aunque la causa continúa en etapa de investigación y será la Justicia la que deberá determinar las responsabilidades correspondientes. La próxima instancia será la audiencia en la que la Justicia deberá resolver el pedido de prisión preventiva presentado por la Fiscalía.



Tras su detención, Cerimedo quedó a disposición de la Justicia boliviana y se negó a prestar declaración. La Fiscalía avanza ahora con la presentación de pruebas y con el análisis de distintos elementos que podrían ser incorporados a la causa.



La solicitud de prisión preventiva deberá ser analizada por un juez, quien tendrá que resolver si corresponde mantener al acusado detenido en el plazo de 180 días mientras se desarrolla la investigación.



El caso adquirió además una fuerte repercusión política debido a los vínculos de Cerimedo con dirigentes de la derecha latinoamericana. El consultor argentino tuvo participación en la campaña presidencial de Javier Milei y actualmente mantiene vínculos de asesoramiento con el gobierno de Rodrigo Paz en Bolivia.



La próxima instancia será la audiencia en la que la Justicia deberá resolver el pedido de prisión preventiva presentado por la Fiscalía y definir las condiciones en las que Cerimedo continuará a disposición de la investigación.

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