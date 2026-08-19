Un colectivo de la línea 108 chocó durante la madrugada contra un auto y quedó suspendido sobre el muro divisorio de la avenida General Paz, a la altura de Juan Bautista Alberdi.

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El accidente ocurrió en el kilómetro 17 de la traza, en la zona de Mataderos. Según informó el SAME, seis personas resultaron heridas y fueron asistidas tras el impacto.

De acuerdo con fuentes de AUSOL, el colectivo circulaba fuera de servicio en dirección al sur cuando, por causas que todavía se investigan, chocó contra un auto blanco, despistó y terminó sobre el muro de contención.

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El colectivo quedó suspendido sobre el muro divisorio de la General Paz.

Bomberos y efectivos de la Policía de la Ciudad trabajan en el lugar, mientras una grúa se encuentra preparada para remover el vehículo de gran porte y trasladarlo.

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Por el operativo, la circulación fue desviada hacia las colectoras. El sentido hacia el Riachuelo presenta una importante sobrecarga de tránsito, mientras que hacia el Río de la Plata hay colapso y las demoras comienzan antes de Dellepiane.

La circulación está interrumpida en ambos sentidos y hay fuertes demoras.

Las tareas de remoción continuarán durante la mañana, por lo que se prevé que el tránsito permanezca afectado hasta que el colectivo sea retirado y pueda restablecerse la circulación habitual.

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Fuente: TN