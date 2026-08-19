El Gobierno nacional abrió este martes una nueva instancia de negociación con los gobernadores del Norte Grande para avanzar en un esquema diferencial para las tarifas de electricidad durante los meses de mayores temperaturas.

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El encuentro se realizó en el Ministerio de Economía y estuvo encabezado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, junto con autoridades de la Secretaría de Energía. El objetivo central es encontrar una alternativa que contemple el fuerte incremento del consumo eléctrico que se registra en las provincias del norte durante el verano, principalmente por el uso intensivo de equipos de refrigeración y climatización.



La discusión gira alrededor de las denominadas “zonas cálidas”, un reclamo que los gobernadores del Norte Grande vienen planteando ante Nación y que busca un tratamiento tarifario particular para las regiones donde las altas temperaturas generan una demanda energética significativamente mayor.



La reunión se produce luego de los planteos realizados por los gobernadores durante la última Asamblea del Norte Grande, realizada en Posadas. Allí, los mandatarios habían acordado avanzar en una mesa de trabajo específica con el Gobierno nacional para discutir el costo de la electricidad y el impacto que tiene sobre los hogares y las actividades productivas de la región.

En el marco de la Mesa de Diálogo con los gobernadores del Norte, junto con @diegosantilli y la Secretaría de Energía, consensuamos una propuesta para redefinir los subsidios a la energía en las zonas cálidas y muy cálidas, un reclamo histórico de las provincias.

Acordamos… pic.twitter.com/Us5qsuIib7 — totocaputo (@LuisCaputoAR) August 18, 2026



En esta oportunidad participaron de manera presencial los gobernadores de Catamarca, Salta, Chaco y Jujuy, mientras que otras provincias estuvieron representadas por funcionarios y equipos técnicos especializados en materia energética.



La intención de las provincias es que el esquema reconozca las particularidades climáticas del Norte, donde durante buena parte del año las temperaturas elevadas incrementan el consumo de electricidad.



La discusión entre Nación y las provincias apunta a encontrar un mecanismo que permita atender la situación particular del norte sin alterar los objetivos generales de la política energética oficial. La negociación también adquiere relevancia política porque se desarrolla mientras el Congreso analiza modificaciones vinculadas al régimen de Zonas Frías.

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El oficialismo busca avanzar en el Senado con cambios que fueron aprobados previamente en la Cámara de Diputados, aunque la iniciativa enfrenta resistencia en la Cámara alta. En ese escenario, el diálogo con los gobernadores del Norte Grande aparece como una pieza importante para intentar alcanzar consensos.



El Gobierno de Javier Milei enfrenta el desafío de mantener el rumbo de reducción de subsidios y, al mismo tiempo, responder al reclamo de las provincias norteñas por el impacto que las altas temperaturas tienen sobre las facturas de electricidad.

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