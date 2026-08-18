La llegada del Papa León XIV a la Argentina comenzó a tomar forma este martes con la primera reunión formal entre el Gobierno nacional, representantes de la Iglesia y funcionarios porteños. El encuentro se realizó en la Casa Rosada y tuvo como objetivo avanzar en la organización de la visita que el Sumo Pontífice realizará al país entre el 8 y el 11 de noviembre.

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La reunión fue encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y contó con la participación de funcionarios nacionales, autoridades de la Ciudad de Buenos Aires y representantes de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA). El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, destacó el espíritu de cooperación entre los distintos sectores involucrados y aseguró que se trata de una “visita nacional”.

Imágen: Presidencia de la Nación



“El espíritu es trabajar absolutamente en conjunto”, afirmó García Cuerva al finalizar el encuentro, en una señal de coordinación entre el Gobierno y la Iglesia para una visita que tendrá actividades multitudinarias y requerirá un importante operativo de seguridad.



Uno de los puntos que aparece en la agenda es un eventual encuentro entre León XIV y el presidente Javier Milei. Según explicó García Cuerva, al tratarse también de un jefe de Estado, el Papa mantendría una reunión con el mandatario argentino durante su estadía.



Otro de los momentos que genera expectativa es la posibilidad de que León XIV realice un homenaje al papa Francisco, fallecido en abril de 2025. Desde la Conferencia Episcopal señalaron que todavía no están definidas las actividades, aunque consideran probable que el actual Pontífice dedique algún momento de su visita a recordar a su antecesor argentino.



El próximo 30 de agosto está prevista una nueva visita de una avanzada de la Santa Sede, que recorrerá distintos lugares para evaluar los escenarios posibles y terminar de definir el itinerario. El recorrido confirmado contempla actividades en Buenos Aires, Luján y Córdoba, con celebraciones que podrían reunir a multitudes. Entre los lugares analizados aparecen el Monumento a los Españoles, la Basílica de Luján y el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA), en Córdoba.

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Uno de los temas que comenzó a analizar el Gobierno es la posibilidad de decretar asueto durante los días de la visita papal. La medida todavía no está definida y, de concretarse, sería anunciada cerca de la llegada de León XIV, prevista para noviembre. Desde la Iglesia, sin embargo, aclararon que durante la reunión de este martes no se habló de decretar un feriado nacional. La cuestión, por lo tanto, continúa en etapa de evaluación por parte de las autoridades nacionales.



A casi tres meses de la histórica visita, el Gobierno y la Iglesia comenzaron a poner en marcha una estructura de trabajo que buscará garantizar el desarrollo de una agenda que, además del componente religioso, tendrá una fuerte dimensión institucional y política.

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