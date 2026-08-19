El jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, encabezó una reunión de trabajo en Casa Rosada con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, con el objetivo de consolidar la agenda parlamentaria del Poder Ejecutivo y asegurar apoyos legislativos para los proyectos impulsados por el Gobierno nacional.

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Durante el encuentro, el mandatario provincial confirmó su respaldo a dos iniciativas centrales promovidas por el presidente Javier Milei: la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, orientada a restringir la emisión monetaria para financiar el déficit, y la reforma electoral, que incluye la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

La reunión se enmarca en las negociaciones que lleva adelante la Jefatura de Gabinete para garantizar mayorías en el Congreso antes de la próxima sesión en la Cámara de Diputados.

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En ese contexto, el oficialismo prevé avanzar con un temario que incluye modificaciones fiscales, el Tratado de Cooperación en Patentes, el acuerdo comercial MERCOSUR-Singapur y la reducción impositiva para la cadena productiva de la mandioca.

Como parte de los entendimientos alcanzados, el Ejecutivo nacional confirmó además que las modificaciones al esquema de zonas frías no tendrán impacto en la región patagónica.

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