Cristian “Pity” Álvarez cambió de abogados mientras avanza el juicio por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré, en Villa Lugano. El músico designó a Javier Ignacio Baños y Sebastián Queijeiro como sus nuevos representantes legales.

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La incorporación de los abogados se produjo luego de una reunión que Álvarez mantuvo con Queijeiro, quien ya había intervenido en las primeras etapas de la causa. Hasta ahora, el músico estaba asistido por un defensor oficial durante el debate que comenzó a principios de agosto.

Tras asumir la representación, los nuevos abogados presentaron un pedido ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 para suspender y reprogramar las próximas audiencias. El objetivo es contar con tiempo suficiente para estudiar en profundidad el expediente y definir una estrategia de defensa.

La presentación fue realizada por el propio Álvarez, bajo su nombre completo, Cristian Gabriel Álvarez Congiu. Además, sus nuevos defensores solicitaron acceso completo al sistema informático judicial para revisar las actuaciones, las pericias, las declaraciones testimoniales y el resto de la prueba incorporada al proceso.

El juicio investiga el homicidio de Cristian Díaz, quien murió tras recibir varios disparos durante un enfrentamiento con el músico. El proceso comenzó después de varios años de demoras vinculadas, entre otros aspectos, al estado de salud de Álvarez. Ahora, el tribunal deberá resolver si acepta el pedido de la nueva defensa y determina cómo continuará el debate oral.

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