La iniciativa forma parte de la estrategia oficial para transferir al sector privado la gestión de la infraestructura y los servicios ferroviarios de transporte de mercancías.

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Según el esquema previsto, la licitación incluirá las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, y estará dividida en distintos segmentos vinculados a la administración de vías, talleres y material rodante. El objetivo es atraer inversiones de largo plazo que permitan modernizar una red ferroviaria que actualmente presenta importantes déficits de infraestructura y bajos niveles de utilización.

Las autoridades nacionales estiman que la adjudicación de las concesiones se concretará entre abril y mayo de 2027, con plazo para presentar ofertas hasta el 11 de noviembre. Una vez definidos los operadores, estos deberán poner en marcha planes de obras e inversiones bajo supervisión estatal, con financiamiento complementado por un fideicomiso específico creado para acompañar el proceso de transformación del sistema ferroviario de cargas.

El pliego también establece que los oferentes podrán incluir locomotoras y vagones dentro de sus propuestas. Además, incorpora restricciones para la participación de empresas vinculadas a gobiernos extranjeros, una cláusula que busca fijar condiciones particulares para la competencia en la licitación.

El Gobierno sostiene que la privatización apunta a mejorar la eficiencia logística, reducir costos de transporte y fortalecer la conexión entre corredores productivos, puertos y centros industriales. La apuesta oficial es que una mayor participación privada permita recuperar la capacidad operativa de una red clave para las economías regionales y el comercio exterior argentino.

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Belgrano Cargas y Logística opera actualmente las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, que atraviesan gran parte del territorio nacional y constituyen uno de los principales sistemas de transporte ferroviario de cargas del país. La empresa había sido reestatizada en 2013, luego de experiencias previas de concesión privada que registraron diversos problemas operativos y financieros.

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