La Confederación General del Trabajo (CGT), las dos vertientes de la CTA y organizaciones sociales marcharon al Ministerio de Economía de la Nación, en la Ciudad de Buenos Aires, para entregar un documento conjunto en reclamo de medidas frente al endeudamiento familiar y la creciente morosidad, en una movilización que afectó la circulación en el microcentro.

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La protesta se desarrolló sin escenario ni acto central, pero con una importante columna gremial que generó interrupciones en el tránsito en el perímetro de las avenidas Paseo Colón, Leandro N. Alem, Avenida de Mayo y Belgrano, impactando también en el funcionamiento del metrobús y los accesos a la zona.

Durante la jornada, referentes sindicales reclamaron que el Gobierno nacional impulse “un programa de refinanciación de deudas que atienda el alarmante nivel de morosidad, incluyendo niveles de tasa acordes a la evolución de los ingresos”. En ese marco, también exigieron al Banco Central que regule “los niveles de tasa de interés aplicable a préstamos bancarios, aplicaciones financieras, billeteras virtuales y todo medio susceptible de endeudamiento con personas físicas”.

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En el documento presentado en el Palacio de Hacienda, las organizaciones advirtieron que “el equilibrio macroeconómico debe incluir una solución al endeudamiento y la morosidad de familias y Pymes”, y vincularon la problemática con la caída del consumo y el empleo: “Cuando una familia deja de poder pagar una tarjeta de crédito o un préstamo, deja de consumir. Cuando una empresa no puede financiar su capital de trabajo, reduce su actividad. Y cuando cae el consumo y cae la producción, también se resiente el empleo”.

Asimismo, desde la CGT sostuvieron que “el endeudamiento es una política de gobierno” que empuja a los hogares a tomar crédito “para comer, pagar el alquiler y sostener los servicios básicos”. Por su parte, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, advirtió: “No hay que descartar que sea el alto nivel de endeudamiento el que se termine convirtiendo en el desencadenante de un estallido social en el país”, y cuestionó que se trate de “un Gobierno que le da todo a los que más tienen y nada a los que están sufriendo”.

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Según datos del Banco Central citados durante la protesta, más de 20 millones de personas registran deudas en el sistema financiero y la morosidad en créditos personales se cuadruplicó desde diciembre de 2023, alcanzando un 17,5%.

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