El Aeroparque Jorge Newbery interrumpirá sus operaciones durante 55 horas por tareas de mantenimiento preventivo en la pista principal. El cierre comenzará el martes 25 de agosto a las 9 y finalizará el jueves 27 a las 16, período durante el cual no habrá despegues ni aterrizajes.

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La medida tendrá impacto sobre unos 900 vuelos nacionales e internacionales. De acuerdo con Aeropuertos Argentina, cerca de 360 operaciones, equivalentes al 40%, fueron reprogramadas, mientras que las otras 540 serán trasladadas temporalmente al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

El movimiento adicional modificará considerablemente la actividad en Ezeiza. Durante esas jornadas, pasará de las habituales 530 operaciones a unas 940, un incremento cercano al 80%. Las aerolíneas estarán a cargo de reorganizar horarios y destinos, por lo que se recomienda a los pasajeros consultar el estado de sus servicios antes de dirigirse a la terminal.

Pese al extenso período de interrupción, Aeroparque tendrá algunas horas de funcionamiento durante los días de inicio y finalización de los trabajos. Operará durante nueve horas el martes 25 y otras ocho el jueves 27, franjas en las que se estima que podrán concretarse cerca de 180 vuelos.

Las tareas forman parte de un plan integral de mejoras para la terminal porteña que contempla una inversión de US$85 millones. El proyecto incluye ampliaciones en los controles de seguridad, nuevos escáneres para vuelos domésticos, mejoras tecnológicas en el sector de check-in, una nueva sala VIP, espacios destinados a personas con discapacidad y adultos mayores y nuevos locales gastronómicos.

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El plan se desarrolla en medio del crecimiento registrado por la terminal. Durante 2025 pasaron por Aeroparque 17,8 millones de pasajeros, un 19,2% más que en 2024, cifra que le permitió superar a Ezeiza y convertirse en el aeropuerto con mayor movimiento del país.

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