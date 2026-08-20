La Confederación General del Trabajo (CGT), la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma vuelven a las calles este jueves para reclamar respuestas ante el creciente endeudamiento de las familias argentinas.

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La movilización tendrá como destino el Ministerio de Economía, ubicado en Hipólito Yrigoyen 250, en la Ciudad de Buenos Aires. La concentración comenzará a las 14:00, con columnas que partirán desde Paseo Colón y Estados Unidos y desde la zona de Independencia y Paseo Colón.



El eje de la protesta será la situación de los hogares que acumulan deudas con bancos, tarjetas de crédito, préstamos y otros mecanismos de financiamiento utilizados para afrontar gastos cotidianos. Las organizaciones sostienen que muchas familias recurren al crédito para cubrir necesidades básicas como alimentos, medicamentos, alquiler y servicios.



El reclamo sindical y social se apoya en los últimos datos sobre el nivel de incumplimiento de los préstamos a hogares. Según cifras del Banco Central, la tasa de incumplimiento llegó al 12,7% en junio de 2026, frente al 2,5% registrado en octubre de 2024.



Alrededor de 5,8 millones de personas acumulan atrasos superiores a 90 días, un dato que las organizaciones utilizan como argumento para reclamar medidas específicas frente al crecimiento del endeudamiento familiar.



Desde la UTEP plantearon que la falta de acceso al crédito formal lleva a sectores populares a recurrir a mecanismos informales y a prestamistas para poder afrontar gastos esenciales.



Las organizaciones convocantes cuestionan las políticas económicas del gobierno de Javier Milei y consideran que el deterioro de los ingresos y las dificultades para llegar a fin de mes están profundizando el nivel de endeudamiento de los trabajadores.

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