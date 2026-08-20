La Policía Federal Argentina detuvo en la Ciudad de Buenos Aires a la presunta autora de distintas amenazas dirigidas contra establecimientos sanitarios, culturales y artísticos ubicados en distintos puntos del país.

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La investigación comenzó a mediados de agosto, luego de que la Cámara Criminal de Sorteos del Poder Judicial de la Nación recibiera correos electrónicos firmados bajo la denominación “CATYCEM (Contra Abusos, Torturas y Corporaciones del Espectáculo y Medios)”. Los mensajes advertían sobre supuestos artefactos explosivos y exigían retirar determinadas producciones de cartelera.

Entre los objetivos mencionados figuraban el Hospital Garrahan, la Sociedad Argentina de Actores y diferentes salas donde se proyectaba la película “Yo Narciso” o se presentaba la obra “Secreto en la Montaña”. Los mensajes aseguraban que los artefactos serían activados si las producciones continuaban en cartel.

Debido a que los lugares señalados estaban distribuidos entre la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y el interior, distintas delegaciones federales desplegaron procedimientos junto a bomberos. En total se inspeccionaron 30 establecimientos y no se encontraron explosivos ni elementos vinculados a un posible atentado.

La División Delitos Tecnológicos avanzó entonces sobre el origen de las comunicaciones. Los análisis permitieron geolocalizar un teléfono relacionado con siete cuentas de correo electrónico desde las cuales se habrían enviado las intimidaciones. Una de ellas habría sido administrada desde un domicilio ubicado en Versalles.

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Con las pruebas reunidas, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°3 ordenó allanar una vivienda de la calle Irigoyen. Durante el procedimiento los agentes detuvieron a la sospechosa y secuestraron un celular que habría sido utilizado para enviar los mensajes.

La detenida quedó a disposición de la Justicia y fue acusada por el delito de intimidación pública. La causa está a cargo del juez Marcos Fernández, con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°34, encabezada por Juan Zoni.

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