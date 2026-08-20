Tras tomar conocimiento del caso, las autoridades dispusieron preservar la escena para la recolección de pruebas y el análisis de posibles indicios que permitan reconstruir lo ocurrido. Además, se ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y otras medidas investigativas.

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La madre del menor quedó detenida preventivamente por disposición de la Justicia mientras se desarrollan las investigaciones correspondiente. Por el momento, los investigadores mantienen abiertas distintas hipótesis y aguardan los resultados de las pericias forenses para avanzar en la causa.

El cuerpo del niño fue trasladado a la morgue judicial de la ciudad de Santa Fe, donde se realizará la autopsia que permitirá establecer la causa de muerte y determinar si presentaba lesiones compatibles con episodios de maltrato o violencia.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que el caso es abordado con especial cautela debido a la gravedad de los hechos y a la necesidad de preservar evidencia clave para el expediente. En ese marco, la Justicia busca esclarecer qué ocurrió durante las horas previas al fallecimiento del menor y definir las eventuales responsabilidades penales.

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