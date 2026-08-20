El segundo juicio por la muerte de Diego Maradona sumó este jueves un nuevo episodio luego de que se detectara que la junta médica había evaluado estudios que en realidad pertenecían a Don Diego, padre del exfutbolista. A partir del hallazgo, el tribunal ordenó avanzar sobre documentación médica para determinar qué material corresponde efectivamente al astro.

Ads

La inconsistencia fue advertida por la defensa de Nancy Forlini, exjefa de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical. Los abogados revisaron una supuesta internación de Maradona durante 2015 y comprobaron que en ese período el exjugador se encontraba en Dubái. Luego verificaron el número de afiliado y establecieron que los estudios correspondían a su padre.

Ante esa situación, el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro ordenó registros y secuestros urgentes en Swiss Medical y el Sanatorio Los Arcos. La medida abarca documentación relacionada con Maradona entre el 31 de agosto de 2011 y el 25 de junio de 2015.

La Justicia buscará historias clínicas, epicrisis, estudios de laboratorio, partes de enfermería, registros de extracción de muestras y movimientos internos de los sistemas. También se analizará la trazabilidad de los archivos para determinar si existieron modificaciones o sustituciones posteriores.

El tribunal remitió además el episodio al Ministerio Público Fiscal para que investigue cómo ingresaron al expediente documentos pertenecientes a otra persona y si existen responsabilidades penales por esa incorporación. Una vez reunido el nuevo material, los fiscales deberán ponerlo a disposición de los jueces.

Ads

Si los nuevos elementos modifican el panorama, los integrantes de la junta médica podrán ser convocados nuevamente y revisar sus conclusiones. Los psiquiatras José Luis Covelli y Enrique Gallego, que debían declarar este jueves, finalmente no prestaron testimonio.

Durante la audiencia también fue rechazado el pedido para apartar a Nicolás D'Albora, abogado de Forlini. El juez Alberto Gaig consideró que no estaba demostrado un conflicto de intereses y calificó una eventual separación como prematura.

Tras la audiencia, Fernando Burlando, representante de las hijas de Maradona, aseguró que el proceso continuará y no será suspendido. El debate, que ya acumula 36 audiencias y tiene a siete profesionales de la salud acusados, pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo jueves.

Ads

Puede interesarte