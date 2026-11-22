La Municipalidad de General Pueyrredon dio a conocer el nuevo cronograma de los quirófanos móviles de castración gratuita para perros y gatos, que durante la próxima semana estarán presentes en distintos sectores de Mar del Plata. Los servicios se brindarán en los barrios Parque El Casal, Las Dalias y El Boquerón, con prioridad para los vecinos de cada zona.

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Desde el martes 24 hasta el viernes 27 de noviembre, las unidades funcionarán en la Sociedad de Fomento Parque El Casal, ubicada en Bassi 510 (Ruta 2, kilómetro 386), y en la Asociación de Fomento Parque Las Dalias, en Los Talas 3757. En ambos lugares, los interesados deberán presentarse antes de las 8.

Además, el viernes 27 se sumará un operativo en la Sociedad de Fomento El Boquerón, también con presentación antes de las 8.

Las intervenciones se realizarán sin turno previo y por orden de llegada, con un máximo de 15 animales por sede y uno por persona. Antes de comenzar las castraciones, se ofrecerán charlas sobre tenencia responsable.

Por otra parte, este jueves 19 de noviembre se habilita la turnera digital para solicitar castraciones en la sede de Zoonosis y Bienestar Animal, ubicada en Canesa y Guanahani. El trámite se realiza mediante la plataforma MDQ Digital y permite reservar una fecha, consultar las recomendaciones médicas y cancelar la asistencia.

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El sistema ofrece 15 turnos diarios y se renueva cada dos semanas. La próxima apertura será el jueves 3 de diciembre. Cada persona podrá solicitar una intervención cada 60 días.

En paralelo, el Municipio continuará con la vacunación antirrábica gratuita en las sedes de Hernandarias 10200 y Canesa y Guanahani, de martes a sábado de 8 a 13. También habrá jornadas en la Sociedad de Fomento Autódromo el jueves 26, en Las Dalias el viernes 27 y en la Delegación Batán, de martes a jueves de 10 a 12.

La vacuna está destinada a perros y gatos mayores de tres meses, excepto hembras preñadas o en período de lactancia. Los perros deberán asistir con correa y collar, mientras que los gatos tendrán que ser trasladados en transportadoras o bolsos seguros.

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Para consultar los requisitos y el cronograma completo, los vecinos pueden ingresar a www.mardelplata.gob.ar/castracionesdeanimales.