La Municipalidad de General Pueyrredon informó las nuevas ubicaciones de los quirófanos móviles que brindarán castraciones gratuitas de perros y gatos durante la próxima semana.

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Desde el lunes 28 de septiembre hasta el viernes 2 de octubre, una de las unidades funcionará en el CIC El Martillo, ubicado en Coronel Vidal 2665, mientras que otro dispositivo atenderá durante las mismas jornadas en el CDI Newbery, en Paraguay 2280. En ambos casos, los interesados deberán presentarse antes de las 8.

Además, el viernes 2 de octubre el servicio llegará a la Sociedad de Fomento Estación Chapadmalal, ubicada en avenida F entre 7 y 9, también antes de las 8.

Las castraciones se realizarán por orden de llegada y sin turno previo. Se atenderá un solo animal por persona y habrá un máximo de 15 intervenciones en cada sede. Antes de los procedimientos también se brindarán charlas sobre tenencia responsable de animales.

En paralelo, continúa disponible el sistema de turnos online mediante MDQ Digital exclusivamente para la sede de Zoonosis y Bienestar Animal de Canesa y Guanahani. Los cupos correspondientes a las próximas dos semanas ya fueron otorgados y la próxima turnera se habilitará el 8 de octubre, mientras que la siguiente abrirá el 22 de octubre.

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Para esa sede se ofrecen 15 turnos diarios y cada persona puede solicitar uno cada 60 días, tanto para perros como para gatos. El sistema permite elegir entre las fechas disponibles y acceder a las recomendaciones previas y posteriores a la cirugía.

Además, se enviará un recordatorio por correo electrónico 48 horas antes de la cita. Quienes no puedan asistir podrán cancelar su turno a través de la plataforma hasta 24 horas antes.

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