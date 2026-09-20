La Municipalidad de General Pueyrredon informó las nuevas ubicaciones de los quirófanos móviles que ofrecerán castraciones gratuitas de perros y gatos durante la próxima semana. Los dispositivos estarán presentes en los barrios Libertad, Malvinas y El Boquerón, mientras que también habrá atención en la sede de Zoonosis y Bienestar Animal.

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Del lunes 21 al viernes 25 de septiembre, una de las unidades funcionará en la Sociedad de Fomento Barrio Libertad, ubicada en Ayacucho 8951. Los vecinos deberán presentarse antes de las 8.

Durante los mismos días y en idéntico horario también se realizarán esterilizaciones en el CIC Malvinas, ubicado en Santa Cruz 8003.

Por su parte, el viernes 25 el quirófano móvil llegará a la Sociedad de Fomento El Boquerón, en Calle 28 entre 5 y 7. En este caso, los interesados también deberán concurrir antes de las 8.

Además, la Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal, situada en Canesa y Guanahani, realizará castraciones de lunes a viernes, con presentación antes de las 10. El sábado 26, la atención continuará en el mismo lugar, pero los vecinos deberán acercarse antes de las 8.

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En todas las sedes, el servicio será por orden de llegada y no requerirá turno previo. Se permitirá un solo animal por persona y habrá un cupo de 15 castraciones en cada punto.

Antes de los procedimientos también se brindarán charlas sobre tenencia responsable de mascotas. Los requisitos necesarios para acceder al servicio y el cronograma actualizado pueden consultarse en la página oficial de la Municipalidad.

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