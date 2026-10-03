La Municipalidad de General Pueyrredon continuará durante la próxima semana con el recorrido de los quirófanos móviles para la castración gratuita de perros y gatos. Las unidades funcionarán en distintos barrios de Mar del Plata y Batán, antes de las castraciones también se brindaran charlas sobre tenencia responsable de mascotas.

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Desde el lunes 5 hasta el viernes 9 de octubre, una de las unidades estará en la Sociedad de Fomento Santa Isabel, ubicada en calle 783 y 6. En el mismo período, otro quirófano funcionará en la Sociedad de Fomento Belgrano, ubicada en Yapeyú 1447. En ambos lugares, la atención será antes de las 8 y las castraciones se realizarán por orden de llegada, sin necesidad de contar con turno previo.

Por otro lado, el viernes 9 de octubre el quirófano móvil estará en el Centro Cultural Batán, ubicado en calle 128 entre colectora y 143, en cada sede se realizarán 15 castraciones. Además, para garantizar la accesibilidad del servicio, se permitirá llevar un solo animal por persona.

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Los vecinos pueden consultar los requisitos y el cronograma de las próximas jornadas en el sitio web municipal de castraciones de animales. Además de los quirófanos móviles, la Municipalidad mantiene habilitada la posibilidad de gestionar turnos online para la sede de Zoonosis y Bienestar Animal de Canesa y Guanahani.

Los turnos se solicitan a través de la plataforma MDQ Digital, donde se puede seleccionar la fecha disponible y descargar las recomendaciones previas y posteriores a la cirugía, el sistema permite solicitar un solo turno por persona cada 60 días, ya sea para un perro o un gato.

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La turnera se renueva cada 14 días, los turnos correspondientes a la próxima semana ya fueron otorgados y la próxima apertura será el jueves 8 de octubre, despúes la siguiente está prevista para el jueves 22. En esta primera etapa se habilitan 15 turnos diarios para la sede de Canesa y Guanahani.

La plataforma también enviará un recordatorio por correo electrónico 48 horas antes del turno, en caso de no poder asistir, se solicita cancelar la cita desde el mismo sistema con al menos 24 horas de anticipación. Toda la información sobre los requisitos, las castraciones y los turnos se encuentra disponible en los canales oficiales del Municipio.

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