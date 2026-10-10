La investigación por la muerte de Mailén Antonich podría tener avances importantes hacia fines de octubre, cuando se esperan novedades sobre distintas medidas de prueba incorporadas al expediente. La causa continúa en etapa investigativa, a la espera de resultados periciales que permitan reconstruir las circunstancias del crimen.

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Entre los estudios pendientes se encuentran los análisis de teléfonos celulares y de muestras biológicas recolectadas durante la investigación. También se realizan pericias sobre manchas de sangre, manchas de semen e hisopados efectuados sobre el cuerpo de la joven, con el objetivo de obtener información que contribuya al esclarecimiento del hecho.

La autopsia determinó que Mailén sufrió una puñalada mortal en el cuello, además de múltiples golpes. Esos resultados forman parte de los elementos incorporados a la causa para establecer cómo se produjo el ataque.

En paralelo, se registró un cambio en la situación procesal de los dos acusados: cada uno cuenta actualmente con un defensor oficial diferente. Esta modificación se produce mientras la Justicia avanza con las medidas pendientes y analiza los elementos reunidos en el expediente.

La posibilidad de que alguno de los imputados declare y aporte información sobre lo ocurrido también aparece como una alternativa dentro del proceso, aunque por el momento no se informó que alguno haya decidido hacerlo.

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De acuerdo con fuentes judiciales citadas en el marco de la investigación, hacia el cierre de octubre podrían conocerse novedades relevantes. Mientras tanto, el resultado de las pericias será determinante para avanzar en la reconstrucción del crimen y establecer las responsabilidades correspondientes.