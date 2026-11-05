El Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER) realizará el viernes una capacitación gratuita sobre enseñanza de la natación y prácticas acuáticas en el Natatorio Municipal Alberto Zorrilla, ubicado en el Parque Municipal de los Deportes.

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La actividad comenzará a las 18 y estará orientada para profesores, estudiantes de Educación Física, entrenadores, guardavidas y a profesionales vinculados con la enseñanza y el desarrollo de actividades acuáticas.

La disertación estará a cargo de Pablo Pascualini y tendrá como eje central los contenidos de su libro “Enseñanza de la natación y las prácticas acuáticas: Metodologías cognitivo-motoras”, escrito junto al reconocido nadador y entrenador mexicano Roberto Strauss.

La propuesta plantea una mirada sobre la enseñanza en el medio acuático, que trasciende el aprendizaje técnico de los estilos de nado. En este sentido, se abordarán aspectos fundamentales como la adaptación al agua, el desarrollo de habilidades motrices, la seguridad, el juego y la adquisición progresiva de autonomía en el entorno acuático.

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Simulacro de emergencia

Como cierre de la jornada, luego de la exposición de aproximadamente dos horas, los guardavidas del Natatorio Municipal Alberto Zorrilla realizarán un simulacro de emergencia acuática en el que se pondrá en práctica el denominado Código Rojo, un novedoso sistema de alarmas conectado directamente con el Departamento Médico que funciona en la pileta.

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Durante la demostración se recreará una situación de emergencia que permitirá observar los procedimientos de actuación, desde la activación del protocolo y la evacuación preventiva de las personas que se encuentran en el agua hasta la intervención coordinada de guardavidas y profesionales médicos.

La capacitación es gratuita y las personas interesadas pueden anotarse personalmente en los diferentes natatorios de Mar del Plata.

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