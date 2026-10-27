En el marco de las acciones de concientización por Octubre Rosa, El Marplatense, el Hospital Privado de Comunidad y la Fundación Médica impulsan un espacio de entrevistas para acercar información sobre el cáncer de mama, promover la consulta médica y destacar la importancia de la detección temprana.

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En esta oportunidad, la doctora Silvina Sisterna (MP 117256), especialista en genética médica, abordó el papel de los antecedentes familiares y explicó que identificar una predisposición hereditaria permite orientar el seguimiento de cada paciente y asesorar a sus familiares.

“Solo entre el 5 a 10% de las mujeres que sufren un diagnóstico de cáncer de mama tienen una predisposición hereditaria”, señaló.

La especialista aclaró que el asesoramiento genético comienza con una consulta en la que se recopilan los antecedentes personales y se construye un árbol genealógico, idealmente de tres generaciones. Allí se registran los diagnósticos oncológicos de la familia, las edades en que aparecieron y las características de cada caso.

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En ese análisis, remarcó que es necesario mirar más allá de los antecedentes de cáncer de mama y considerar también otros tumores. Además, cuestionó la idea de que solo importa la historia de las mujeres de la familia.

“Es fundamental analizar tanto la rama materna como la rama paterna”, destacó.

Según explicó, esa evaluación permite determinar si existe una sospecha que justifique solicitar un estudio genético. Estos análisis pueden realizarse mediante muestras de sangre o saliva y no se indican de manera automática a todas las personas, sino de acuerdo con la historia personal y familiar.

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Los resultados pueden aportar información para ajustar las estrategias de seguimiento y, en determinados casos, orientar decisiones sobre el tratamiento. Sin embargo, la médica hizo hincapié en que un resultado negativo no significa que deban abandonarse los controles: las recomendaciones también dependen de los antecedentes y de la evaluación profesional.

“Hacerse los chequeos es fundamental, consultar a los médicos es fundamental”, enfatizó.

La entrevista forma parte de una propuesta que reúne distintas miradas sobre la salud mamaria. A través de esta iniciativa, El Marplatense, el Hospital Privado de Comunidad y la Fundación Médica buscan acercar información comprensible, despejar dudas y acompañar la concientización sobre la importancia de consultar y sostener los controles durante todo el año.