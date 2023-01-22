En horas de la mañana, efectivos de la Comisaría 13ra. fueron alertados sobre la sustracción de un teléfono celular en un balneario ubicado en el paraje alfar de la ruta 11.

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La denunciante, una mujer de 20 años oriunda de Vicente López, refirió a los uniformados que al salir de un evento musical en el balneario Mute dio cuenta que le habían sustraído su celular y a través de otro dispositivo puedo localizar su ubicación.

En Avenida de Los Trabajadores y Ciudad Oneglia (frente al Aquarium) el personal policial realizó la aprehensión un hombre de 31 y otro de 35 quienes tenían en su poder el teléfono de la víctima y otros 16 celulares, los cuales estaban envueltos en papel de aluminio.

Los aprehendidos -oriundos de Lanus- se desplazaban en vehículo color blanco, el cual fue secuestrado para peritaje. El agente fiscal dispuso se notifique alos detenidos de la formación de causa y se los traslade a la Unidad Penal n° 44 de Batán.

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Sobre el autor El Marplatense