En los últimos dos meses, Mar del Plata registró al menos siete episodios conocidos de arrebatos e intentos de robo de cadenas, una modalidad delictiva que se caracteriza por su rapidez: los delincuentes sorprenden a las víctimas mientras caminan, les arrancan las joyas del cuello y escapan antes de que puedan reaccionar. Entre los afectados aparecen principalmente mujeres, turistas y adultos mayores, algunos de los cuales sufrieron lesiones durante los ataques.

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Los primeros hechos relevados se remontan a septiembre. El 18 de ese mes, una turista de 58 años fue sorprendida por un joven de 26 años, que le quitó una cadena de oro mientras se encontraba en inmediaciones de la avenida Patricio Peralta Ramos y Viamonte. El sospechoso intentó escapar, pero fue interceptado por la Policía.

Un mes después, el 20 de octubre, la situación se repitió en Luro y Dorrego, aunque esta vez con consecuencias físicas para la víctima. Una mujer de 59 años sufrió el arrebato de dos cadenas de oro y terminó con lesiones en el cuello producto del tirón. El responsable, un adolescente de 16 años, escapó en bicicleta, pero efectivos de Prefectura Naval Argentina lograron detenerlo a pocas cuadras.

Con la llegada de noviembre, los episodios comenzaron a sucederse con mayor frecuencia entre los casos relevados. El día 2, una turista de 73 años fue atacada mientras caminaba por la costa, a la altura de Sarmiento. Dos jóvenes se acercaron y le quitaron una cadena de oro, pero la intervención de un testigo permitió perseguir y retener a uno de ellos en la zona de Las Toscas. Se trataba de un adolescente de 15 años, mientras que su cómplice logró escapar llevándose la joya.

Apenas una semana después, el 9 de noviembre, un hombre de 77 años vivió una situación similar en la costa y Necochea. Un joven de 18 años lo sorprendió por la espalda, lo sujetó del cuello y le arrancó una cadena de oro. Luego intentó huir en motocicleta junto a otro hombre, aunque varios vecinos intervinieron y lograron impedir que escapara. Finalmente, uno de los sospechosos fue retenido en Salta e Ituzaingó y la víctima recuperó su pertenencia.

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Los procedimientos continuaron al día siguiente. El 10 de noviembre, dos adolescentes de 13 y 16 años fueron aprehendidos en el centro, acusados de arrebatar cadenas a personas que caminaban por la zona. Ambos se desplazaban en bicicleta y fueron interceptados en Luro y Córdoba. Durante la revisión, los efectivos encontraron una cadena de color dorado escondida en el calzado de uno de ellos y secuestraron los dos rodados.

La secuencia no terminó allí. El 11 de noviembre, otro adolescente de 17 años fue interceptado luego de intentar quitarle una cadena de oro a una mujer de 61 años en inmediaciones de Libertad y la costa.

El caso más reciente se conoció el lunes 16 de noviembre, cuando un adolescente de la misma edad le robó una cadena de oro a una mujer de 33 años en Garay, entre Olavarría y Alsina. Tras el aviso, personal del Comando de Patrullas Norte realizó un operativo que permitió interceptarlo en Güemes y Castelli, recuperar la joya y secuestrar la bicicleta en la que se movilizaba.

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Más allá del valor económico de los objetos sustraídos, uno de los aspectos más preocupantes es el riesgo físico que enfrentan las víctimas. Estos ataques suelen producirse de manera sorpresiva y el tirón puede provocar cortes, lesiones en el cuello, pérdida del equilibrio y caídas contra el pavimento. Para los adultos mayores, las consecuencias pueden ser todavía más graves, especialmente si sufren fracturas o golpes en la cabeza.

Al observar los procedimientos, también aparece otro elemento en común: la participación de adolescentes en varios de los hechos.

En cuanto al destino de las joyas, el oro representa un atractivo por su valor económico y la posibilidad de comercializarlo rápidamente. En investigaciones desarrolladas en otras ciudades del país se detectaron alhajas robadas ofrecidas a través de plataformas de compraventa o vendidas a intermediarios. En algunos casos, las piezas también pueden ser transformadas o comercializadas por el valor del metal, sin conservar su diseño original.

Frente a este escenario, una de las recomendaciones para reducir riesgos es evitar llevar cadenas y otras joyas de valor demasiado expuestas, especialmente al caminar por zonas de gran circulación. También resulta importante prestar atención al entorno y a la proximidad de bicicletas o motocicletas, ya que en varios de los episodios relevados estos vehículos fueron utilizados para escapar.

Si una persona sufre un arrebato, lo más importante es priorizar su integridad física y evitar perseguir o enfrentarse con los responsables, porque cualquier reacción puede derivar en una agresión mayor. Una vez a salvo, se recomienda comunicarse al 911 y aportar información sobre las características de los sospechosos, la dirección de fuga y cualquier otro detalle que permita identificarlos.

Cuando el ataque provoca una caída, un golpe en la cabeza o lesiones en el cuello, también es fundamental buscar atención médica, incluso si inicialmente las heridas parecen leves.

Los siete episodios conocidos entre septiembre y noviembre muestran que los arrebatos de cadenas se repiten en diferentes puntos de Mar del Plata.

La sucesión de hechos vuelve a poner sobre la mesa la seguridad de quienes transitan por la ciudad, la participación de jóvenes en este tipo de delitos y la necesidad de investigar qué ocurre con las joyas una vez que son robadas, una cuestión clave para comprender cómo funciona esta modalidad y sus posibles circuitos de comercialización.