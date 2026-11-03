La concejal Melisa Centurión presentó un proyecto para impulsar la revitalización de las galerías comerciales de Mar del Plata, ante el creciente deterioro y la cantidad de locales desocupados. La iniciativa busca recuperar estos espacios históricos mediante la intervención del Municipio, incentivos económicos y propuestas que permitan atraer nuevas actividades.

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Según explicó la edil, aproximadamente el 50% de los locales de las galerías comerciales de la ciudad se encuentran vacíos, una situación que se agrava en determinados establecimientos y que ya provocó el cierre definitivo de varios de ellos.

"Por lo menos diez galerías ya cerraron, de un relevamiento que realizamos de aproximadamente 50 galerías en la ciudad", detalló Centurión, quien advirtió que otras atraviesan dificultades similares y podrían correr la misma suerte.

La propuesta contempla que el Municipio actúe como intermediario entre los propietarios de los locales y potenciales inquilinos, especialmente emprendedores y representantes de los sectores cultural y tecnológico, con el propósito de generar nuevas oportunidades comerciales.

El proyecto toma como referencia experiencias desarrolladas en Rosario, Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires, donde se impulsaron galerías temáticas para recuperar inmuebles que habían perdido actividad como consecuencia de los cambios en los hábitos de consumo.

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En materia económica, Centurión planteó la posibilidad de establecer exenciones temporales de tasas municipales para aquellos propietarios que cedan sus espacios gratuitamente durante algunos meses, facilitando así la instalación de nuevos emprendimientos.

Además, presentó una iniciativa complementaria para revisar el sistema de facturación de Obras Sanitarias (OSSE), debido a que numerosos locales comerciales abonan tarifas elevadas pese a no contar con baños ni servicios sanitarios independientes.

"La mayoría de los locales no cuentan con baños, no cuentan con servicio sanitario independiente y, sin embargo, tienen que abonar una tarifa como locales de lujo", cuestionó la concejal.

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Otra de las alternativas propuestas es la organización de actividades culturales y comerciales, como una eventual Noche de las Galerías, destinada a promover la circulación de público, dar visibilidad a los emprendimientos y recuperar el atractivo de estos espacios.

Centurión también advirtió que el abandono progresivo de algunas galerías puede generar condiciones de inseguridad y favorecer el desarrollo de actividades irregulares, además de desalentar la circulación de vecinos y turistas.

"Hay una enorme infraestructura que hoy está ociosa y galerías con una historia muy interesante, que tiene que ver con nuestro patrimonio, que podrían ser de esta manera vueltas a la vida", sostuvo.

Por último, la edil confirmó que el proyecto ya tuvo un primer tratamiento legislativo y que actualmente se encuentra a la espera de informes solicitados para avanzar con su análisis.

La iniciativa apunta a recuperar espacios tradicionales del circuito comercial marplatense, preservar parte del patrimonio urbano y generar nuevas oportunidades para emprendedores y actividades productivas.