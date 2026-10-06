El Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas de Mar del Plata elevó un pedido formal a las autoridades locales para que el icónico espacio de la zona céntrica sea bautizado en homenaje a Ricardo Mario Gurrieri, caído en combate el 25 de mayo de 1982 en Puerto Argentino.

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Nacido en Junín el 23 de julio de 1963, Gurrieri se radicó de niño en Mar del Plata. Allí realizó sus estudios primarios en la Escuela N° 20 y los secundarios en la EED N° 5 "Nicolás Avellaneda", periodo en el que comenzó a frecuentar los históricos escenarios locales como el Skatepark Mar del Plata y el Skatepark Oasis, ambos sobre la avenida Independencia.

El presidente de la institución de excombatientes, Fernando Álvarez, remarcó la trayectoria deportiva del homenajeado al recordar que "Ricardo fue pionero de la escena de Skatepark marplatense a finales de los 70 y principios de los 80" en diálogo con El Marplatense.

Sobre sus cualidades en las pistas, Álvarez destacó la huella que dejó entre sus pares: “Su característica principal era el atrevimiento y la osadía al andar, lo que junto a su calidad técnica le hacía transmitir una magia particular que lo transformó en protagonista carismático de los campeonatos locales.”

En 1981 fue sorteado para el Servicio Militar Obligatorio y, el 8 de marzo del año siguiente, fue convocado a presentarse en el GADA 601 para ser destinado a la guerra del Atlántico Sur.

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El trágico 25 de mayo en Puerto Argentino

El ataque que le costó la vida a Gurrieri ocurrió en plena contienda bélica, a un mes y medio del desembarco argentino en las islas: "El 25 de mayo a las 12:45, en oportunidad en que Ricardo se trasladaba a racionar en la zona de la pista del aeropuerto, muere al ser alcanzado por una esquirla que produjo el estallido de una bomba", precisó el titular del Centro de Veteranos.

En base a "su reconocida trayectoria por gente de la disciplina, pero también por su entorno más cercano y debido a que ofrendó su vida en defensa de la soberanía argentina", el organismo solicitó formalmente el cambio de denominación del predio ubicado en la avenida Patricio Peralta Ramos, entre Rivadavia y San Martín.

La propuesta institucional busca que el predio de la Playa Bristol pase a denominarse oficialmente: "Skatepark Veterano de Guerra Héroe de Malvinas Ricardo Mario Gurrieri, caído en combate el 25 de mayo de 1982".

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