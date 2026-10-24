La senadora provincial Nerina Neumann presentó un proyecto de ley para crear un nuevo régimen de ordenamiento y protección de la costa marítima bonaerense. La propuesta busca establecer reglas para el crecimiento de las ciudades turísticas y evitar que el avance de las construcciones perjudique el ambiente.

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La iniciativa pone el foco en la necesidad de compatibilizar el desarrollo inmobiliario y turístico con la conservación de los recursos naturales. Se trata de una problemática que involucra a distintas localidades de la Costa Atlántica, entre ellas Mar del Plata, donde la actividad turística y la expansión urbana conviven con la necesidad de preservar el frente costero.

Uno de los principales objetivos es avanzar hacia una planificación más sustentable del litoral marítimo, teniendo en cuenta las características ambientales de cada zona y los efectos que pueden generar las intervenciones humanas sobre las playas y otros espacios naturales.

El planteo también se vincula con la preocupación por la erosión costera, el deterioro de los ecosistemas y la presión que ejerce el crecimiento urbano sobre sectores sensibles del territorio provincial.

De esta manera, la propuesta pretende abrir una discusión sobre cómo deben desarrollarse las ciudades de la costa bonaerense durante los próximos años, con criterios que permitan impulsar la actividad económica sin descuidar la protección ambiental.

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Por el momento, se trata de una iniciativa legislativa que deberá atravesar el correspondiente debate parlamentario antes de convertirse en ley.