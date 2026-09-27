El encuentro será el viernes 2 de octubre a las 13:30, en el aula 12 de la Facultad de Derecho, ubicada en 25 de Mayo 2855, cuarto piso. La actividad estará dirigida a personas interesadas en conocer cómo pueden brindar alojamiento y acompañamiento a chicos que necesitan transitar este período dentro de un entorno familiar y no en una institución.

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La convocatoria está abierta a todo tipo de conformaciones familiares. Pueden participar personas solas, parejas, familias monoparentales, ensambladas u otros grupos convivientes que cumplan con los requisitos establecidos por el programa. Desde el Municipio remarcaron que el acogimiento familiar es una medida temporal y que no se encuentra vinculado con un proceso de adopción.

Durante la charla se explicarán las distintas modalidades previstas. Entre ellas se encuentran las familias de acogimiento, las familias especializadas para niños que requieran cuidados particulares o grupos de hermanos, y las familias de apoyo, que colaboran con quienes reciben temporalmente a un chico en su hogar.

También se detallarán los requisitos de ingreso, las etapas del proceso y el acompañamiento profesional que se brinda durante toda la experiencia. De acuerdo con la normativa vigente, el acogimiento puede extenderse hasta que se resuelva la situación judicial del niño, niña o adolescente, con un plazo máximo de 180 días.

Las personas interesadas pueden realizar una preinscripción mediante el formulario dispuesto por el Municipio. Además, se encuentra disponible el WhatsApp 223 5772005 para realizar consultas sobre el programa.