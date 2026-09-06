La provincia de Buenos Aires atraviesa un cambio demográfico que se profundizará durante los próximos años: habrá una población más longeva y, al mismo tiempo, menos nacimientos. Las nuevas proyecciones muestran que hacia 2040 aumentará la esperanza de vida y crecerá con fuerza el peso de los adultos mayores dentro de la sociedad bonaerense.

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De acuerdo con datos analizados por el Observatorio de Políticas Poblacionales y Migratorias bonaerense junto al Laboratorio de Investigación de Lazos Socio-Urbanos (LILSU), en 2025 la esperanza de vida se ubica en 75,4 años para los varones y 80,8 para las mujeres. Para 2040, las estimaciones la llevan a 78,5 y 82,7 años, respectivamente. En quince años, los hombres ganarían alrededor de 3,1 años de expectativa de vida y las mujeres, 1,9. Las cifras coinciden con las proyecciones demográficas elaboradas por el INDEC a partir del Censo 2022.

Otro cambio será la reducción de la diferencia entre ambos sexos. En 2001, las mujeres bonaerenses tenían una expectativa de vida aproximadamente ocho años mayor que los varones. Esa distancia se redujo a 5,4 años en 2025 y podría quedar en alrededor de 4,2 años para 2040.

Pero vivir más no es el único factor que está modificando la estructura poblacional. La natalidad viene retrocediendo de manera sostenida: la provincia pasó de registrar cerca de 19 nacimientos cada mil habitantes en 2012 a alrededor de 10 por cada mil en 2023. Al mismo tiempo, las estimaciones indican que la cantidad promedio de hijos por mujer podría acercarse a uno hacia 2040.

El resultado será una provincia con proporcionalmente menos niños y más personas de edades avanzadas. Una de las proyecciones más llamativas muestra que los bonaerenses de 90 años o más, que eran alrededor de 16 mil en 2001, podrían alcanzar los 165 mil para 2040, es decir, multiplicarse por más de diez.

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El fenómeno no es exclusivo de Buenos Aires. A nivel nacional también se proyecta un aumento sostenido de la longevidad: para 2040, el INDEC estima una esperanza de vida de 78,7 años para los varones y de 83 años para las mujeres. La combinación de mayor supervivencia y menor natalidad plantea así un cambio profundo para las próximas décadas, con impacto sobre áreas como la salud, los cuidados, las jubilaciones y la organización de las ciudades.

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