La espera llega a su fin. Boca Juniors y Atlético Mineiro se enfrentarán hoy en Barranquilla, Colombia, para definir al campeón de la CONMEBOL Sudamericana 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, desde las 19.30.

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El equipo argentino buscará conquistar el certamen por tercera vez en su historia, luego de sus consagraciones en 2004 y 2005. De conseguirlo, se convertirá en el primer club en alcanzar tres títulos de Sudamericana y quedará como único líder del palmarés.

Por su parte, Atlético Mineiro tendrá una nueva oportunidad de levantar el trofeo. El conjunto brasileño disputará su segunda final consecutiva de la competición y buscará su primera consagración, después de haber llegado a la definición en 2025.

Antecedentes entre ambos

Boca y Atlético Mineiro se enfrentaron ocho veces en competencias continentales, aunque nunca por la Sudamericana. El historial favorece al Xeneize, con tres victorias, cuatro empates y una derrota.

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Los equipos se cruzaron en las semifinales de la Copa Libertadores 1978 y en la final de la Copa de Oro 1993, donde Boca consiguió imponerse. En cambio, el conjunto brasileño logró avanzar en los cuartos de final de la Copa Mercosur 2000 y en los octavos de la Libertadores 2021.

Además, Atlético Mineiro alcanzó una final continental por tercer año consecutivo. Es el segundo equipo en conseguirlo en el siglo XXI, después del propio Boca entre 2003 y 2005.

Los datos de la final

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Partido: Atlético Mineiro vs. Boca Juniors.

Fecha: sábado 21 de noviembre.

Horario: 17.30 (hora local). 19.30 (hora Argentina).

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla.

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay).

VAR: Antonio García (Uruguay).