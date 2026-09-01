El senador bonaerense y exministro de Seguridad Sergio Berni volvió a expresar sus reparos frente a la creación de policías municipales y planteó que detrás del impulso de estas fuerzas existen intereses comerciales relacionados con la venta de armas no letales.

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Las declaraciones fueron realizadas en el marco de una entrevista en la discusión sobre el papel que deberían asumir los intendentes en la prevención del delito y el grado de autonomía que podrían tener las comunas frente a la estructura policial provincial.

En ese contexto, Berni aseguró que observa un “lobby” de empresas interesadas en vender este tipo de dispositivos a partir del avance de las fuerzas locales. El legislador no identificó compañías específicas al realizar esa afirmación.

El planteo adquiere relevancia en Mar del Plata debido a las políticas implementadas por la gestión municipal. La comuna incorporó armas no letales para la Patrulla Municipal con el objetivo de utilizarlas en intervenciones ante situaciones de violencia en la vía pública.

Entre el equipamiento adquirido se encuentran dispositivos Byrna. Durante 2025, el Municipio compró 30 armas cortas modelo SD, cinco Mission 4 y cinco TCR, además de alrededor de mil municiones. La operación representó una inversión superior a los 58 millones de pesos.

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Desde la administración local han defendido la incorporación de estas herramientas al considerar que brindan una alternativa para actuar ante episodios violentos sin recurrir a armamento letal. Los dispositivos ya fueron utilizados por agentes municipales en distintos procedimientos realizados en la ciudad.

Berni aclaró, sin embargo, que su postura no implica un rechazo general a las armas no letales. Recordó que durante su paso por el Ministerio bonaerense había solicitado autorización para utilizarlas, aunque finalmente no avanzó con una adquisición masiva debido, entre otros factores, a los costos que implicaba su incorporación.

El exfuncionario también manifestó reparos sobre la conformación de estructuras policiales dependientes de cada municipio. En contraposición, defendió un esquema de conducción centralizada que permita coordinar las distintas áreas encargadas de intervenir frente al delito.

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Sus declaraciones vuelven a poner en discusión el alcance que deben tener los gobiernos municipales en materia de prevención y seguridad, un debate que cobra especial relevancia en Mar del Plata por el despliegue de la Patrulla Municipal y la incorporación de equipamiento propio para sus agentes.

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