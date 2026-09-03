Frente a los pronósticos meteorológicos que advierten sobre la llegada del fenómeno El Niño con precipitaciones por encima de la media para la primavera y el verano 2026/2027, la concejal Vilma Baragiola (UCR + Nuevos Aires) presentó un proyecto de ordenanza para declarar la Emergencia Climática Preventiva en el partido de General Pueyrredon.

Ads

La iniciativa busca anticipar el escenario hídrico previsto entre octubre y febrero otorgando al Departamento Ejecutivo un marco normativo especial por 180 días. De esta manera, el Municipio podrá agilizar los procesos de contratación, compras y logística sin la necesidad de atravesar las demoras administrativas habituales ante un evento hidrometeorológico extremo.

Puede interesarte

"Con todos los anuncios que hay sobre el Súper Niño y viendo que el Ejecutivo viene manteniendo reuniones con el Comité de Contingencia, la idea es gestar una herramienta provisoria por 180 días que faculte al Ejecutivo a dar una respuesta rápida y no tener que esperar todo el proceso de contrataciones y compras ante un problema hídrico o climático", explicó Baragiola en diálogo con El Marplatense.

El proyecto prevé la implementación de un Plan Integral Preventivo priorizando los sectores de mayor vulnerabilidad del distrito ante el riesgo de lluvias intensas, anegamientos, ráfagas de viento y caída de granizo. Asimismo, habilita a la comuna a gestionar asistencia técnica, económica y financiera ante las jurisdicciones provincial y nacional.

"Declarar una emergencia preventiva no significa esperar una catástrofe: significa exactamente lo contrario. Significa anticiparnos, habilitar un esquema administrativo especial y fortalecer la capacidad de respuesta del Estado antes de que el problema ocurra", concluyó la edil.

Ads

Ads