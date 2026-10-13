La concejal Vilma Baragiola presentó una iniciativa en el Concejo Deliberante para que el Municipio de General Pueyrredon gestione ante el Gobierno bonaerense la apertura de un Centro de Integración Social (CIS) destinado a personas en situación de calle o en riesgo de atravesarla.

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El proyecto propone crear un espacio con atención permanente que permita ampliar la respuesta frente a la problemática y avanzar hacia un modelo de acompañamiento integral, que no se limite a la asistencia de emergencia o al alojamiento nocturno.

“Mar del Plata necesita respuestas concretas y sostenidas frente a la situación de calle. No alcanza con atender la emergencia: necesitamos herramientas que permitan acompañar a las personas de manera integral y generar oportunidades para que puedan reconstruir sus proyectos de vida”, sostuvo Baragiola.

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La iniciativa se fundamenta en la Ley Provincial 15.625, que establece un régimen de protección integral para las personas en situación de calle y contempla la creación y el fortalecimiento de una Red Provincial de Centros de Integración Social. En ese marco, busca que General Pueyrredon pueda acceder a los convenios de financiamiento, becas e insumos previstos para poner en funcionamiento y sostener estos dispositivos.

Los centros están concebidos como espacios de convivencia abiertos las 24 horas, con servicios de alojamiento, alimentación, higiene y atención de la salud. También contemplan acompañamiento social, formación sociolaboral y herramientas para facilitar la inclusión laboral y el acceso a una solución habitacional.

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“La asistencia inmediata es indispensable, pero no puede ser la única respuesta. Tenemos que trabajar también en la salud, la capacitación, la inclusión laboral y el acceso a una vivienda. La situación de calle requiere un abordaje integral, con continuidad y coordinación entre el Municipio y la Provincia”, remarcó la concejal.

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En los fundamentos, Baragiola señaló que durante 2026 la Provincia informó la existencia de 58 Centros de Integración Social distribuidos en distintos municipios bonaerenses. Si bien reconoció que General Pueyrredon ya cuenta con dispositivos de asistencia y alojamiento, advirtió sobre la necesidad de ampliar las herramientas disponibles frente a la dimensión y complejidad de la problemática local.

El proyecto solicita al Departamento Ejecutivo que, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, inicie las gestiones ante el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense para concretar los convenios necesarios. Además, plantea que la coordinación técnica y operativa del centro quede en manos de los equipos profesionales municipales y que el dispositivo se incorpore formalmente a la red provincial. Finalmente, establece que el Ejecutivo informe al Concejo Deliberante sobre los avances en un plazo de 60 días desde la aprobación de la iniciativa.