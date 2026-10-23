La compraventa de propiedades registró una baja en Mar del Plata, aunque en un porcentaje inferior al observado en el conjunto de la provincia de Buenos Aires. Así lo indicó Guillermo Rossi, presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial local, quien atribuyó parte de la retracción a la disminución de las operaciones concretadas mediante créditos hipotecarios.

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Según explicó a El Marplatense, la actividad inmobiliaria mantiene un comportamiento parejo en las operaciones realizadas de manera privada, mientras que el financiamiento bancario perdió participación. Entre los principales factores mencionó las tasas de interés, que continúan en niveles elevados, y el endurecimiento de los requisitos exigidos por las entidades para otorgar préstamos.

“Si bien se han reducido la cantidad de operaciones, fundamentalmente por un leve descenso de las operaciones con crédito hipotecario, el porcentaje es inferior a lo que marca a nivel provincia de Buenos Aires”, sostuvo Rossi.

En ese contexto, el titular del Colegio de Martilleros planteó la necesidad de mejorar las condiciones de acceso al financiamiento para impulsar nuevamente las operaciones inmobiliarias. En particular, pidió revisar tanto el nivel de las tasas como las exigencias que deben cumplir quienes buscan obtener un crédito hipotecario.

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La evolución del mercado estará vinculada, entre otros factores, a la posibilidad de que más compradores puedan acceder al financiamiento bancario. Por el momento, según el diagnóstico del sector, las operaciones privadas sostienen buena parte de la actividad en Mar del Plata, mientras que el crédito hipotecario muestra una mayor retracción.