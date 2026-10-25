La decisión de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata de habilitar nuevamente los aumentos en las tarifas eléctricas generó preocupación en la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. Desde el organismo advirtieron que la medida perjudica a los consumidores y remarcaron que todavía no existe una resolución definitiva sobre la legalidad de los incrementos.

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Según explicaron desde la Defensoría, el fallo no resuelve la cuestión de fondo, sino que modifica el efecto de la apelación presentada por el Gobierno bonaerense y las empresas distribuidoras. Hasta ahora, la medida cautelar que suspendía los aumentos debía mantenerse vigente mientras la Cámara analizaba los recursos.

Sin embargo, la nueva resolución establece que la cautelar quede suspendida durante ese proceso, lo que permite que las prestatarias vuelvan a aplicar los incrementos en las facturas de electricidad.

“Lamentablemente entendemos que esto va en perjuicio de los usuarios”, señalaron desde el organismo, al considerar que los consumidores son los principales afectados por la decisión judicial.

Uno de los cuestionamientos centrales está relacionado con la falta de participación ciudadana en la definición de los cuadros tarifarios. Desde la Defensoría sostienen que los incrementos se vienen implementando desde 2021 sin las correspondientes audiencias públicas, lo que impide que los usuarios y las asociaciones de consumidores puedan intervenir en el debate.

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En ese sentido, explicaron que el objetivo de la presentación judicial fue suspender los aumentos hasta garantizar instancias de participación donde los consumidores puedan expresar sus posiciones y discutir las modificaciones del servicio.

La Cámara, por su parte, fundamentó su decisión en cuestiones vinculadas con el interés público y los argumentos presentados sobre la sustentabilidad económica de las empresas distribuidoras.

Pese al nuevo escenario, desde la Defensoría aclararon que el reclamo judicial continúa vigente y que todavía resta resolver la cuestión de fondo.

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“El amparo sigue, tiene que resolverse la cuestión de fondo”, remarcaron, al insistir en que la suspensión de la cautelar no significa que la Justicia haya determinado definitivamente la validez de los aumentos.

De esta manera, los usuarios bonaerenses, incluidos los de Mar del Plata y la región, podrán volver a recibir facturas con los incrementos autorizados, mientras continúa la discusión judicial sobre su aplicación.