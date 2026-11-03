La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció que los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) realizarán una retención de tareas el próximo 6 de noviembre, si no se constituye un ámbito formal para abordar la falta de financiamiento operativo y salarial del organismo.

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La medida fue comunicada el 29 de octubre mediante una presentación ante la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. En el documento, firmado por Mercedes Cabezas y Rodolfo Aguiar, el sindicato advirtió sobre presuntos incumplimientos en las condiciones de higiene, seguridad y mantenimiento del sistema aeroportuario.

Entre las deficiencias denunciadas, ATE mencionó autobombas fuera de servicio o con fallas mecánicas, falta de insumos para combatir incendios y ausencia de equipamiento de protección para el personal. También señaló problemas en la cobertura sanitaria y en la disponibilidad de ambulancias para atender emergencias en los aeropuertos.

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Según el gremio, el desfinanciamiento alcanza a las áreas operativas y de fiscalización de más de 27 aeropuertos nacionales e internacionales. En ese sentido, sostuvo que, pese a una recaudación estimada de $220.000 millones anuales por la tasa aérea, menos del 10% de esos fondos vuelve al organismo.

En paralelo, el sindicato reclamó la apertura de la negociación salarial sectorial, que, según afirmó, no se convoca desde hace más de tres años. También denunció un deterioro de los ingresos y sostuvo que los trabajadores de la ANAC perciben aproximadamente la mitad de los salarios promedio de la industria aeronáutica.

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La presentación incluye un pedido de inspecciones urgentes de higiene y seguridad en los aeródromos denunciados, además de la convocatoria a la comisión negociadora sectorial. ATE advirtió que, si no obtiene una respuesta satisfactoria, avanzará con la retención de tareas. En Ezeiza y Aeroparque, además, anticipó un esquema de control y fiscalización integral de aeronaves, equipos de rampa, obras, pistas y calles de rodaje.

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