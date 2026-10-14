El Departamento de Estado de los Estados Unidos, ubicó nuevamente a Argentina en el nivel más alto del informe internacional sobre trata de personas, ya que la incluyó en el Tier 1 del informe “Trafficking in Persons Report".

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Este informe elaborado todos los años busca monitorear y combatir la trata de personas, y es en este sentido, que en el documento se analizan los esfuerzos de casi 190 países para la prevención del delito, la persecución de los tratantes y la protección y asistencia a las víctimas de trata laboral y sexual.

En este, se clasifica a los gobiernos en categorías según su cumplimiento de los estándares mínimos contra la trata. Siendo estos Tier 1, Tier 2 y Tier 3.

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En el Tier 1, se encuentran países que cumplen plenamente con los estándares mínimos de la ley estadounidense para combatir la trata. Mientras que en los niveles inferiores los países que no cumplen del todo, pero que realizan esfuerzos significativos. Aunque también figuran aquellos que no cumplen ni demuestran avances, lo cual puede conllevar sanciones o restricciones de ayuda por parte de Estados Unidos.

Es en este contexto que las autoridades argentinas de seguridad festejaron la ubicación del país en el escalón más alto.

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Ya que la clasificación reconoce que el país cumple plenamente los estándares mínimos establecidos por la normativa internacional para combatir la trata de personas y en el informe se destaca los esfuerzos sostenidos del Gobierno argentino durante el período analizado.

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Es de mencionar que entre los avances señalados, se destacó el aumento de las condenas a tratantes, la creación del Departamento Federal de Investigaciones en la Policía Federal Argentina y la implementación de protocolos para detectar posibles víctimas en buques pesqueros extranjeros y pasos fronterizos.

A su vez, desde el gobierno informaron que el Ministerio de Seguridad Nacional, a través de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada y de la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos de Trata y Contra la Integridad Sexual, "continúa trabajando para fortalecer las investigaciones, combatir las redes criminales y contribuir a la protección de las víctimas".

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Por último mencionaron que la permanencia en el Tier 1 "constituye un reconocimiento a los esfuerzos realizados y, al mismo tiempo, un compromiso para profundizar las acciones de prevención, investigación y asistencia".