Argentina ya conoce a su primer rival en la Copa Davis 2027: enfrentará a Eslovaquia como local por la primera ronda de los Qualifiers I. El sorteo se realizó este domingo en Bolonia, antes de la final entre Italia y España, y determinó que el conjunto albiceleste tendrá la ventaja de jugar ante su público.

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La serie se disputará entre el 5 y el 7 de febrero, aunque todavía resta definir si los partidos serán el 5 y 6 o el 6 y 7. La organización confirmará el calendario definitivo en las próximas semanas.

La primera ronda será el punto de partida de una competencia que tendrá dos instancias clasificatorias bajo el formato de local o visitante. La segunda fase está programada para el 17, 18 y 19 de septiembre de 2027.

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El cuadro también estableció que Italia, por su condición de país anfitrión, accederá directamente a las Finales. España, por su parte, quedó exenta de la primera ronda tras alcanzar la definición de esta edición y será cabeza de serie en la segunda instancia. Si se consagra campeona este domingo, tendrá garantizada la localía en esa eliminatoria.

De esta manera, Argentina comenzará su recorrido ante Eslovaquia con la posibilidad de aprovechar el apoyo del público para avanzar a la siguiente fase.

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