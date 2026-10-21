El cierre de locales comerciales se convirtió en una preocupación creciente en Mar del Plata, donde distintos sectores enfrentan dificultades para sostener su actividad. Desde la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) advirtieron que al menos 500 establecimientos habrían bajado sus persianas en la ciudad, en un contexto marcado por la caída de las ventas y el incremento de los costos operativos.

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El presidente de la entidad, Gustavo Casciotti, explicó que la problemática alcanza a una amplia variedad de actividades, desde hoteles y restaurantes hasta mueblerías, ferreterías y almacenes.

Según detalló, los comerciantes enfrentan una doble presión económica: por un lado, la pérdida del poder adquisitivo de los consumidores reduce las ventas y, por otro, los aumentos de tarifas, alquileres y gastos fijos dificultan la continuidad de los negocios.

“No hay habilidad del emprendedor o del comerciante que valga, no hay ampliación de la extensión horaria que valga”, sostuvo Casciotti, al considerar que las dificultades del sector están directamente relacionadas con el modelo económico nacional.

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Güemes, Alem y Constitución, entre las zonas afectadas

El titular de APYME señaló que los relevamientos realizados en los principales centros comerciales a cielo abierto permiten identificar cerca de 200 locales cerrados durante los últimos 12 a 15 meses.

Entre las zonas mencionadas se encuentran Güemes, Alberti, Alem, Juan B. Justo, Tejedor y Constitución, corredores comerciales tradicionales de Mar del Plata donde se advierte la presencia de negocios que dejaron de funcionar.

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Sin embargo, Casciotti aclaró que estos registros no incluyen la totalidad de los establecimientos ubicados en barrios y calles secundarias.

“Nos podemos atrever, sin temor a equivocarnos, que en Mar del Plata llevan cerrados no menos de 500 locales comerciales”, afirmó.

La cifra corresponde a una estimación de la entidad, ya que no existen estadísticas locales sistematizadas que permitan determinar con precisión la cantidad total de cierres.

Endeudamiento y dificultades para pagar salarios

Otro de los problemas señalados por APYME es el crecimiento de las deudas comerciales y las medidas de embargo sobre cuentas empresariales.

Casciotti cuestionó el accionar de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y advirtió que el bloqueo de fondos puede afectar el funcionamiento cotidiano de los establecimientos.

De acuerdo con las cifras difundidas por la organización, entre enero y agosto de 2026 se registraron más de 135.000 embargos a nivel nacional, que alcanzaron a aproximadamente 42.000 empresas y comercios.

El dirigente aseguró que una parte de esas medidas afecta a establecimientos marplatenses, con consecuencias sobre la cadena de pagos, el cumplimiento de obligaciones salariales y la relación con proveedores.

El impacto detrás de cada persiana cerrada

Más allá de las consecuencias económicas, desde APYME remarcaron que el cierre de un comercio también representa la pérdida de proyectos personales y familiares construidos durante años.

Casciotti destacó que Mar del Plata depende en gran medida del mercado interno, por lo que la reducción de la actividad comercial repercute sobre proveedores, trabajadores y otros sectores vinculados.

“Representan no sólo el cierre de una unidad productiva o comercial, sino el cierre de muchos sueños, de muchos esfuerzos, de muchos compromisos familiares”, expresó.

En ese sentido, mencionó que numerosos establecimientos fueron transmitidos de generación en generación y actualmente encuentran dificultades para continuar funcionando.

Una campaña nacional para visibilizar la situación

Frente a este escenario, APYME lanzó una campaña bajo la consigna “Este comercio/Pyme no soporta el modelo económico”, que propone colocar carteles en las vidrieras de negocios de distintas ciudades del país.

La iniciativa busca visibilizar las dificultades que atraviesan los pequeños y medianos empresarios y reclamar medidas que permitan recuperar el consumo y sostener la actividad productiva.

En Mar del Plata, la preocupación se concentra especialmente en la continuidad de los comercios de cercanía y los emprendimientos familiares, que cumplen un papel importante en la economía local.